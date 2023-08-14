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Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы ищут пострадавшие

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у деревни Щиглицы в Псковском районе вчера, 14 августа, разыскивают пострадавшие.

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» начал обгонять ГАЗ, убедившись в безопасности маневра. Но по левой обочине оба автомобиля в свою очередь на большой скорости решил обогнуть водитель Mitsubishi. В результате Mitsubishi врезался в «ГАЗель», и автомобиль отбросило на ГАЗ, оба оказались в кювете.

Очевидцев этого происшествия, зафиксировавших его на видеорегистратор, просят написать на почту redaktor@pln-pskov.ru.