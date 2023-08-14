←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 14.08.2023 16:230 Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах 15.08.2023 10:180 Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы ищут пострадавшие 15.08.2023 09:250 Три человека пострадали в результате ДТП в Палкинском районе 14.08.2023 22:320 Mitsubishi обгонял два грузовика по встречной обочине и спровоцировал ДТП в Псковском районе. ВИДЕО 14.08.2023 16:230 Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах 14.08.2023 13:570 Стали известны подробности ДТП в Пскове с участием пьяного водителя
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы ищут пострадавшие

15.08.2023 10:18|ПсковКомментариев: 0

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у деревни Щиглицы в Псковском районе вчера, 14 августа, разыскивают пострадавшие. 

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» начал обгонять ГАЗ, убедившись в безопасности маневра. Но по левой обочине оба автомобиля в свою очередь на большой скорости решил обогнуть водитель Mitsubishi. В результате Mitsubishi врезался в «ГАЗель», и автомобиль отбросило на ГАЗ, оба оказались в кювете.

Очевидцев этого происшествия, зафиксировавших его на видеорегистратор, просят написать на почту redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #происшествие #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 8395 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.08.2023, 10:180 Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы ищут пострадавшие 15.08.2023, 09:250 Три человека пострадали в результате ДТП в Палкинском районе 14.08.2023, 23:060 Около 30 человек получили травмы в авариях в Псковской области за неделю 14.08.2023, 22:320 Mitsubishi обгонял два грузовика по встречной обочине и спровоцировал ДТП в Псковском районе. ВИДЕО
14.08.2023, 18:270 Старый асфальт снимают в центре Пушкинских Гор 14.08.2023, 17:581 Воду после ливня оперативно откачали из подземного перехода в Великих Луках 14.08.2023, 17:310 Нетрезвого водителя мотоцикла выявили в Невеле 14.08.2023, 16:570 Ямочный ремонт проведут в Пскове
14.08.2023, 16:410 Маршрут автобуса №3 продлят в Пскове с 15 августа 14.08.2023, 16:230 Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах 14.08.2023, 15:510 «ГорДозор»: Ремонт дорог — дело тонкое. ВИДЕО 14.08.2023, 15:130 Улицу Печорскую в Пскове перекрыли из-за дорожных работ
14.08.2023, 13:570 Стали известны подробности ДТП в Пскове с участием пьяного водителя 14.08.2023, 13:220 Две девушки пострадали в результате ДТП в Великолукском районе 14.08.2023, 12:530 Два перекрестка отремонтируют в Пскове 14.08.2023, 12:360 Автомобиль вылетел в кювет в Дновском районе, водитель сгорел
14.08.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ремонт дорог — дело тонкое 14.08.2023, 10:070 Пассажир пострадал в ночном ДТП с участием трех автомашин на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 14.08.2023, 07:170 Mercedes отключил российских дилеров от программного обеспечения 13.08.2023, 20:020 Эксперт перечислил автомобильные запчасти, на которых нельзя экономить
13.08.2023, 16:420 Пьяный водитель BMW спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Пскове 13.08.2023, 14:440 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили в Псковской области 13.08.2023, 11:555 Свидетелей повреждения автобусной остановки на Завеличье ищет полиция 13.08.2023, 09:221 Движение транспорта временно прекратили на центральных улицах Пскова
12.08.2023, 19:200 В Госдуме предложили запустить сервис для оспаривания штрафов с камер 12.08.2023, 15:050 Вандалы разбили стекла еще одной автобусной остановки на Завеличье 12.08.2023, 14:200 Движение транспорта ограничили на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 11.08.2023, 19:060 Фотофакт: Светофор не работает на Октябрьском проспекте в Пскове
11.08.2023, 13:541 Перекресток улицы Труда и Звездной подтопило во время дождя в Пскове 11.08.2023, 13:170 Движение транспорта ограничат на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 11.08.2023, 12:220 Графики ремонта крупных дорожных объектов пересмотрят в Псковской области 11.08.2023, 12:180 Правительство России направит около 15 млрд рублей на ремонт и содержание дорог в регионах
11.08.2023, 10:512 Цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти в Псковской области 11.08.2023, 09:550 Бампер оторвался от автомобиля при движении по затопленной улице в Пскове 10.08.2023, 21:070 Ремонт улицы Алмазной начался в Пскове 10.08.2023, 19:420 ДТП произошло напротив автобусной остановки «10 школа» в Пскове
10.08.2023, 19:030 Улицы Пскова вновь затопило из-за ливня. ВИДЕО 10.08.2023, 18:320 Порядок на улицах Пскова наводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». ФОТО 10.08.2023, 18:150 «Экопром» ищет водителей категории «С» для работы в Печорах 10.08.2023, 17:500 Семинар с автовладельцами провели полицейские в Пскове
10.08.2023, 16:551 Более 800 млн рублей поступило в Псковскую область на развитие дорожной инфраструктуры 10.08.2023, 16:260 Движение транспорта ограничат в центре Пскова 13 августа 10.08.2023, 15:522 На ремонт зала ожидания в псковском автовокзале планируют потратить более 500 тысяч рублей 10.08.2023, 15:053 Владимир Кузь: Чиновников давно пора пересадить на отечественные автомобили
10.08.2023, 12:560 Неизвестный водитель протаранил забор парковки у «Акваполиса» в Пскове 10.08.2023, 11:090 Участок трассы Р-23 в Островском районе будут ремонтировать в сентябре 10.08.2023, 11:041 Второй турбоперекресток появился в Пскове 10.08.2023, 09:300 В Госдуме предложили государственное регулирование цен на такси
10.08.2023, 07:547 Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным 09.08.2023, 21:001 Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет 09.08.2023, 11:540 Два автомобиля столкнулись у Рыбницкой башни в Пскове 09.08.2023, 11:460 Освещение появится на участке улицы в Кунье после вмешательства прокурора
09.08.2023, 10:161 Стали известны подробности наезда на юную велосипедистку в Пскове 09.08.2023, 10:120 Движение транспорта ограничили на участке улицы Юбилейной в Пскове 09.08.2023, 09:400 Девочка пострадала в ДТП с косулей в Палкинском районе 09.08.2023, 09:001 Четыре улицы капитально отремонтируют в Пскове
08.08.2023, 21:211 Завершается ремонт дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры 08.08.2023, 18:381 Проблема для автопрома или спасение: смогут ли чиновники пересесть на «Лады»? 08.08.2023, 16:550 Деньги на тротуар удалось сэкономить при устройстве «ливневки» на Запсковье 08.08.2023, 16:380 Девочку на велосипеде сбили на Запсковье
08.08.2023, 14:460 Пробивающую шины яму заделали на мосту в Островском районе 08.08.2023, 11:550 Ямочный ремонт на дорогах Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 08.08.2023, 11:240 Интерактив: Парковочная драма 08.08.2023, 11:190 Подрядчик завысил цену ремонта мостов в Новоржевском районе более чем на 1,5 млн рублей
08.08.2023, 10:421 Сергей Вострецов про автомобили для чиновников: Что смастерили, на том и ездите 08.08.2023, 10:170 Дорожную разметку изменили на улице Звездной в Пскове 08.08.2023, 07:000 Покинувших место ДТП водителей предлагают наказывать избирательно 07.08.2023, 21:080 Светофор рухнул на улице Кузнецкой в Пскове. ФОТО
07.08.2023, 20:100 Упавшее на автомобиль дерево оперативно убрали в Пскове 07.08.2023, 18:570 Два автомобиля столкнулись при въезде на мост Александра Невского в Пскове 07.08.2023, 18:000 Почти 30 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю 07.08.2023, 17:520 Скорость движения автомобилей ограничат на двух участках трассы Р-23
07.08.2023, 15:580 «Гордозор»: От круга к турбокругу. ВИДЕО 07.08.2023, 14:540 В Пскове приступают к устройству полноценного перекрестка улиц Чудской и Алмазной 07.08.2023, 12:490 Движение транспорта на участке улицы Максима Горького ограничили в Пскове 07.08.2023, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про турбокруги
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.