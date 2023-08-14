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Ребёнок пострадал в автомобиле псковички в результате ДТП в Петербурге

Маленький мальчик, живущий в Красном Селе в Санкт-Петербурге, пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 августа в 11:55 на участке внутреннего кольца КАД между Ломоносовом и Кронштадтом. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, за рулем автомобиля, в котором находился ребенок, была псковичка.

43-летний мужчина на машине Nissan X-Trail наехал на автомобиль ZAZ Chance, заглохший и остановившийся в крайней правой полосе. За рулём ZAZ Chance была 43-летняя жительница Псковской области. Пострадал её 9-летний пассажир. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», медики диагностировали у него ушибы брюшной стенки, почек, ссадины. Он, по предварительной информации, находился на заднем сиденье и не был пристёгнут ремнём безопасности.

Водитель Nissan 25 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и один раз — за нарушение правил остановки. За водителем ZAZ Chance нарушений не числится.