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Мотоциклист переломал кости при столкновении с Renault в Великолукском районе

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Мотоциклист переломал кости при столкновении с Renault в Великолукском районе

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Мотоциклист пострадал в дорожно-транспортном происшествии в деревне Плаксино Великолукского района вечером 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский». Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» Дорожная авария случилась в 19:45 на 20-м километре дороги Великие Луки – Усвяты. Водитель мотоцикла «Урал» - местный житель 1984 года рождения - при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Renault Megane под управлением петербуржца 1965 года рождения. В результате ДТП мотоциклист получил переломы, доставлен в больницу.