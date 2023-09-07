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В Пскове водитель легковой автомашины при выезде с парковки врезался в эстонский грузовик

В Пскове водитель легковой автомашины при выезде с парковки торгового комплекса угодил под грузовик с эстонскими номерами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 6 сентября 17.15 на улице Юбилейной, напротив дома №19 по Кузбасской Дивизии.

Водитель автомашины Changan, мужчина 1984 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось по главной дороге. Произошло столкновение с автомашиной Mercedes с прицепом под управлением мужчины 1968 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Всего за 6 сентября в ГИБДД Пскова поступило 28 заявок на оформление ДТП. 13 оформлено, остальные отказались от оформления. Пострадавших нет.