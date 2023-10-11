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В Пскове женщине-водителю грозит ответственность за оставление места ДТП

В Пскове женщине-водителю грозит ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 10 октября в 21.20 из медицинского учреждения поступило сообщение о травмировании пешехода.

За медицинской помощью обратилась девушка 2004 года рождения, установлено повреждение связки правого коленного сустава. Телесные повреждения получены в результате наезда автомобиля 10 октября в 8.47 у дома №1 по проспекту Энтузиастов.

В ходе проверки установлено, что девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На нее совершила наезд женщина 1964 года рождения на автомобиле Chery Tiggo.

В объяснениях водителя и пешехода сообщается, что после наезда водитель довезла девушка и ее подругу до учебного заведения. Вечером того же дня поступило обращение в травмпункт.

По факту ДТП проводится проверка. Согласно КоАП РФ оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток (статьи 12.27 ч.2 КоАП РФ). Решение о наказании принимает суд.

Добавим, ранее УМВД России по Псковской области опубликовало памятку – что делать в случае ДТП.

Оставить место ДТП – значит покинуть его любым способом: пешком, бегом, на своем или попутном транспорте. Не станет оправданием и тот факт, если водитель сбежал, но оставил машину на месте аварии или покинул ДТП из-за агрессивного поведения, а также конфликта с другими участниками столкновения.

Местом ДТП является не только дорога, но и прилегающая территория, например, парковка, двор, автозаправка.

Наказание за оставление места аварии наступит, если:

столкнулись два или более автомобиля;

совершен наезд на пешехода, велосипедиста или иное лицо, не являющееся водителем, автомобиль опрокинулся, столкнулся с отбойником, столбом, деревом.

Считается, что водитель скрылся с места ДТП, если:

уехал до приезда сотрудников ГИБДД или заполнения Европротокола с другим участником аварии;

не вернулся после того, как доставил пострадавшего, если его нельзя было отправить в больницу попутным транспортом.

К ответственности за оставление места ДТП может быть привлечен как виновник аварии, так и потерпевший.

Ответственность за оставление места ДТП

Статистика судебных решений такова, что самое частое наказание за оставление ДТП - лишение прав. Суд назначает арест только в исключительных случаях. Но стоит учесть, что сотрудник ГИБДД не назначает наказание. Только суд определяет наказание и его строгость.

Зачастую водители оставляют место ДТП, так как в момент его совершения находились в состоянии опьянения и таким образом пытаются избежать наказания. Не редкость сейчас и такая ситуация. Автомобилисты договариваются о деталях урегулирования последствий ДТП, разъезжаются, а потом один из водителей заявляет под нажимом окружающих о произошедшей аварии в ГИБДД. И поскольку никаких документов, подтверждающих достижение мирного соглашения сторон, нет, то второй участник признается покинувшим место ДТП самовольно.

ДТП без пострадавших

Такое нарушение регламентируется ст.12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В этом случае тот, кто покинул место ДТП, будет лишен права на управление транспортным средством на год-полтора или получит административный арест до 15 суток.

ДТП с пострадавшими

Данные обстоятельства будут рассматриваться в рамках ст. 12.24 Кодекса об административных правонарушениях. При назначении наказания судья учитывает, имеются ли пострадавшие или нет. Если они есть, то какова степень тяжести полученных травм? Если в результате ДТП виновником, скрывшимся с места аварии, другим участникам был причинен тяжкий вред здоровью или смерть, то он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ:

за причинение тяжкого вреда здоровью человека – к принудительным работам до 5 лет или лишению свободы на срок от 3 до 7 лет;

за смерть человека – к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет;

за смерть двух и более лиц – к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, водитель дополнительно будет лишен права управления транспортным средством на 3 года.

Как нужно действовать, если вы попали в ДТП, а другой его участник скрылся

На этот вопрос ответ дают п.2.5., п.2.6., п.2.6.1. Правил дорожного движения. При ДТП водитель, причастный к нему, должен немедленно остановить транспортное средство и не трогаться с места до приезда сотрудников ГИБДД, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Кроме того, ДТП возможно оформить по Европротоколу, если нет пострадавших и все участники аварии признают, что не имеют претензии ко всем участникам происшествия.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуации, когда водители, стараясь помочь потерпевшим в ДТП, становятся виновными в нарушении — их привлекают к административной ответственности за оставление места ДТП. Даже если водитель покинул место ДТП по очень важной и уважительной причине - он обязан вернуться на место аварии.