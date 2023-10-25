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Два человека пострадали в ДТП на трассе между Псковом и Соловьями

Два человека пострадали при столкновении грузовика и автомобиля на трассе между Псковом и Соловьями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 октября около 21:04 на 298 км а/д «Санкт-Петербург-Невель» Псковского района водитель автомобиля Volkswagen 1993 года рождения столкнулся с движущейся в попутном направлении автомобилем Volvo. Им управлял мужчина 1974 года рождения.

После Volkswagen чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Iveco. Последний автомобиль под управлением мужчины 1995 года рождения съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen и женщина-пассажир этого автомобиля. Их доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.