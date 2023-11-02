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Мать с ребенком сбили в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Мать с ребенком сбили в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в 8.25 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, женщина 1991 года рождения, при перестроении совершила столкновение с машиной Renault, за рулем которой был мужчина 1981 года рождения. В результате ДТП Renault вынесло на тротуар, автомобиль снес опору светофора и наехал на двух пешеходов - женщину 1991 года рождения и мальчика 2019 года рождения.

Пострадавших доставили в Детскую областную клиническую больницу и Псковскую областную клиническую больницу, подробности выясняются.