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Момент столкновения Volkswagen и Renault на Завеличье снял видеорегистратор

Момент столкновения автомобилей Volkswagen и Renault на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселева в Пскове 13 ноября снял видеорегистратор. Видео размещено в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Наталья Милянтей / «Жесть по-псковски»

ДТП снял видеорегистратор автомобиля, который в этот момент двигался по Рижскому проспекту. На видео можно заметить, что Renault двигался на разрешающий сигнал светофора, в то время как водитель Volkswagen влетел на перекресток с улицы Киселева.

Транспортные средства получили технические повреждения, подробности произошедшего выясняются.