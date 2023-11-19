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Пассажир получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе

Пассажир 1959 года получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в Пушкиногорском районе 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 7:00 на 9 километре дороги Селихново - Васильевское водитель автомобиля Opel Astra, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением на грунтовой дороге. Транспортное средство съехало в левый кювет и опрокинулось.

Пострадавший мужчина-пассажир скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливается, получил ли травмы водитель.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

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Напомним, на прошлой неделе в дорожной аварии в Пушкиногорском районе погибли трое человек.