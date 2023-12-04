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Четыре человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дороге Великие Луки – Ущицы

Двое водителей и двое пассажиров пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дороге Великие Луки – Ущицы вечером 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, в 18.15 на 2-м километре дороги Великие Луки – Ущицы водитель 2002 года рождения (житель Великих Лук), управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, начал обгонять фуру в нарушение ПДД (на подъеме дороги перед пешеходным переходом) и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Elantra, за рулем которого находился водитель 1978 года рождения (житель Куньи).

Водители получили телесные повреждения. Пострадали и две женщины – пассажирки автомобилей 2003 и 1981 годов рождения.

Сотрудники ГИБДД призвали участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.