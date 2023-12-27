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АвтоМир / Происшествия / ДТП

15 машин с разницей в несколько часов разбились на трассе под Великим Новгородом

30.12.2023 15:49|ПсковКомментариев: 0

Полтора десятка автомобилей собрались на участке платной федеральной трассы в Новгородской области. Как сообщает 47news, накануне в 23:54 на 449-м километре трассы М-11 «Нева» водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в грузовой фургон, который двигался впереди. Пока водители ждали аварийного комиссара компании, которая обслуживает участок, в их автомобили врезались еще девять легковых машин. Итого участников аварии стало 11.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»

Оформлять протоколы об аварии прибыли сотрудники ГИБДД. На месте ДТП выставили ограждение, а машины пустили по соседней полосе. Пока дорожные полицейские разбирались в каждом случае, в разбившиеся машины въехали еще четыре автомобиля.

По предварительным данным, пострадавших в авариях нет. На месте продолжают работать инспекторы ГИБДД и аварийные комиссары «Объединенных систем сбора платы». В компании уточнили, что участок дороги был обработан и полностью освещен, очищен от снега и наледи. Информация о ДТП на 449-м километре выведена на табло платной федеральной трассы. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим. А также помнить, что на зимней дороге тормозной путь увеличивается кратно.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на начало третьего дня 30 декабря, на участке федеральной трассы в сторону Москвы образовался затор протяженностью около пяти километров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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