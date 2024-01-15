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Пять автомашин стали участниками двух ДТП возле Советского моста с разницей в минуту. ФОТО

Пять автомашин стали участниками двух ДТП возле Советского моста в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по Пскову, столкновения произошли вечером 14 января с разницей в одну минуту.

В 22:17 у дома Кремль, 6 водитель Audi-100, мужчина 1993 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в BMW X-5 под управлением мужчины 1979 года рождения.

В 22:18 на том же месте водитель ВАЗ-2110, мужчина 2002 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi ASX под управлением женщины 1978 года рождения и Mitsubishi Lancer, за рулем которого находилась женщина 1998 года рождения.

Пострадал водитель Audi. Его доставили в областную больницу, после осмотра отпустили. Водитель BMW трезвый, в отношении водителя Audi назначено химико-токсикологическое исследование.

Во втором ДТП пострадавших нет.

Водитель Audi двигался со стороны площади Ленина в сторону улицы Поземского. ВАЗ-2110 также ехал на Запсковье, а в объяснении он написал, что допустил занос.

В ГИБДД Пскова советуют водителям строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, избегать резких маневров на проезжей части.