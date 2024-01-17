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В Себеже водитель легковой автомашины сбил пешехода

В Себеже водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, наезд произошел 16 января в 19.00.

Водитель 2001 года рождения, житель Себежского района, управляя автомашиной Škoda Octavia, при движении по улице Ленинской в Себеже не выполнил требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходу, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала местная жительница 1956 года рождения. Не госпитализирована.

В ГИБДД Псковской области напомнили, что с учетом погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть предельно осмотрительными. Дорожная ситуация в регионе остается непростой, в том числе из-за нестабильной погоды. Так называемые климатические качели увеличивают вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей.

Госавтоинспекция Псковской области просит водителей быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать на трассе беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Осмотрительность следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. Следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего передвижения.