Легковые автомобили столкнулись на улице Шестака в Пскове

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове вечером в пятницу, 19 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, легковые машины столкнулись на улице Шестака.
Как сообщалось ранее, накануне псковская Госавтоинспекция оформила 18 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями.
С учетом погодных условий ГИБДД рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, строго соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров на проезжей части. Необходимой является и регулярная тщательная проверка технической исправности транспортного средства. Пешеходам нужно помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует от них большей осторожности при переходе дороги.