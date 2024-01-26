←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 26.01.2024 16:330 Водитель Renault признан виновным в перестроении, которое привело к ДТП на улице Юбилейной в Пскове 26.01.2024 16:330 Водитель Renault признан виновным в перестроении, которое привело к ДТП на улице Юбилейной в Пскове 26.01.2024 11:041 Renault съехал в кювет на автодороге Псков – Гдов 25.01.2024 11:470 Два автомобиля столкнулись у моста имени 50-летия Октября в Пскове 24.01.2024 15:530 ДТП на перекрестке в центре Пскова обошлось без пострадавших — ГИБДД 24.01.2024 15:110 В центре Пскова произошло ДТП
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Renault признан виновным в перестроении, которое привело к ДТП на улице Юбилейной в Пскове

26.01.2024 16:33|ПсковКомментариев: 0

Водитель Renault Logan признан виновным в перестроении, которое привело к дорожно-транспортному происшествию на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по ороду Пскову, столкновение произошло 25 января в 10.40 вблизи дома 3 по улице Великорецкой.

Мужчина 1987 года рождения за рулем Renault Logan при перестроении не уступил дорогу кроссоверу Haval F7 под управлением мужчины 1978 года рождения. Автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет.

Добавим, что в соцсетях высказывалось предположение, что аварию спровоцировал водитель автобуса, следовавший из Корытово. «Видел лично. Аварию спровоцировал автобусник восьмерки. Видел же, что движение плотное и все равно валил. Запишут виноватым усталого таксиста на "Логане"», - сообщил один из читателей Telegram-канала «Псков. За рулём».

В ГИБДД Пскова данную информацию не подтвердили. Водитель Renault Logan признан виновным. Он двигался со стороны улицы Яна Райниса и при движении на Юбилейную не уступил дорогу. Составлен протокол по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ. В объяснении водитель упомянул, что двигался за автобусом, но свою вину не отрицал.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Нужны ли знаки движения по полосам на турбокругах Пскова?
В опросе приняло участие 151 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.01.2024, 17:190 Водителя оштрафовали за ДТП с пострадавшим в Дедовичском районе 26.01.2024, 16:330 Водитель Renault признан виновным в перестроении, которое привело к ДТП на улице Юбилейной в Пскове 26.01.2024, 15:102 Куда следует перенести зарядную станцию для электромобилей с улицы Пушкина, рассказал Дмитрий Месхиев 26.01.2024, 13:430 Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом
26.01.2024, 13:160 Грузовикам из СНГ, Китая, Турции и Ирана разрешили пересекать границу с Белоруссией в Псковской области 26.01.2024, 13:090 Минтранс разработал новый порядок фиксирования происшествий с такси 26.01.2024, 11:490 Псковский губернатор дал поручения по усилению безопасности дорожного движения 26.01.2024, 11:080 Сокращено количество рейсов автобуса по маршруту Брянск - Петербург, проходящему через Псков
26.01.2024, 11:041 Renault съехал в кювет на автодороге Псков – Гдов 25.01.2024, 11:470 Два автомобиля столкнулись у моста имени 50-летия Октября в Пскове 25.01.2024, 11:410 Мошенники начали организовывать фейковые автомобильные аукционы 25.01.2024, 09:262 В Псковской области запустят проект по видеофиксации нарушений ПДД из общественного транспорта
25.01.2024, 08:110 На российских дорогах хотят создать передвижные заправки и зоны отдыха 24.01.2024, 15:530 ДТП на перекрестке в центре Пскова обошлось без пострадавших — ГИБДД 24.01.2024, 15:110 В центре Пскова произошло ДТП 24.01.2024, 11:090 Участок улицы Некрасова в Пскове закрыли для транспорта
24.01.2024, 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО 24.01.2024, 09:301 Автомобильная пробка образовалась на улице Пушкина в Пскове 24.01.2024, 07:190 Оторванное колесо грузовика спровоцировало ДТП в Великолукском районе 23.01.2024, 17:500 Торцовочную пилу украл мужчина из автомобиля в Пскове
23.01.2024, 10:050 Два ДТП произошло за год на переездах РЖД в Псковской области 22.01.2024, 21:550 Опасный участок с колеей на улице Николая Васильева в Пскове исправит подрядчик 22.01.2024, 21:350 В Пскове на Рижском проспекте водитель автомашины снес зеркало пассажирскому автобусу 22.01.2024, 19:402 В России предрекли снижение цен на автомобили 2023 и 2022 года выпуска
22.01.2024, 17:381 Управделами президента расширит перечень моделей отечественных автомобилей для чиновников и депутатов 22.01.2024, 16:090 «ГорДозор»: Полезный выпуск. ВИДЕО 22.01.2024, 14:320 Полосу дороги на улице Ипподромной в Пскове закроют для транспорта до 10 февраля 22.01.2024, 13:290 В Пскове женщина за рулем автомобиля наехала на опору и забор. ФОТО
22.01.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Полезный выпуск 22.01.2024, 10:080 14 дорожных происшествий зарегистрировали в Псковской области за минувшую неделю 22.01.2024, 09:480 Полосу на улице Некрасова в Пскове закрыли для транспорта 22.01.2024, 09:150 Эксперты объяснили опасность приобретения автомобиля со скрученным пробегом
21.01.2024, 14:090 Два автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 20.01.2024, 10:200 Уборку и вывоз снега продолжают на улицах Пскова  20.01.2024, 09:200 Автомобиль съехал в кювет из-за козы на гдовском шоссе 19.01.2024, 19:490 Легковые автомобили столкнулись на улице Шестака в Пскове
19.01.2024, 18:390 Водитель легкового автомобиля пострадал в столкновении с грузовиком в Любятово 19.01.2024, 16:490 В Псковской области в этом году отремонтируют более 200 км дорог 19.01.2024, 15:300 Инвесторы в Псковской области смогут получить компенсацию за развитие инфраструктуры для электромобилей 19.01.2024, 14:530 Грузовик опрокинулся на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО
19.01.2024, 13:280 Тротуары и улицы Пскова чистят от снега сотрудники «СитиИнвестГрупп» 19.01.2024, 13:080 Водители попадают в ДТП на опасном участке дороги в Пскове, один пострадал. ВИДЕО 19.01.2024, 10:181 Почти 20 ДТП с техническими повреждениями оформила Госавтоинспекция в Пскове за день 19.01.2024, 10:031 Названы три фактора, при совпадении которых цены на автомобили начнут снижаться
18.01.2024, 16:580 «Великолукский мясокомбинат» обязали выплачивать деньги на содержание двух детей после смертельного ДТП 18.01.2024, 16:261 Большая пробка образовалась в результате аварии на Ольгинском мосту в Пскове 18.01.2024, 14:511 В Пскове новые автомобили LADA Vesta можно приобрести в рассрочку 18.01.2024, 12:491 Автомобили не разъехались около Дамбы в Пскове
18.01.2024, 12:350 Два автомобиля столкнулись возле площади Ленина в Пскове  18.01.2024, 12:010 Дорожная авария случилась на Четырех углах в Пскове 18.01.2024, 10:420 Стала известна причина возгорания автомобиля на трассе под Псковом 18.01.2024, 09:150 Минэнерго не поддержало возвращение запрета на экспорт топлива из РФ
18.01.2024, 07:190 Грузоперевозчики обратились к Путину с просьбой вернуть запрет на экспорт топлива 17.01.2024, 20:400 Стать водителем и машинистом дорожной фрезы предлагает «Псковавтодор» 17.01.2024, 19:130 Автомобиль горит на трассе на подъезде к Пскову 17.01.2024, 17:120 Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта
17.01.2024, 17:010 Сотрудники ГИБДД помогли достать из сугроба автомобиль в Опочецком районе 17.01.2024, 15:160 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 17.01.2024, 12:150 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» сняли видео об уборке снега в Пскове 17.01.2024, 12:030 Вынос прицепа на встречную полосу стал причиной ДТП на трассе в Плюсском районе
17.01.2024, 10:570 В Себеже водитель легковой автомашины сбил пешехода 17.01.2024, 10:420 Три человека пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе из-за выезда петербуржца на встречку. ФОТО 17.01.2024, 08:440 Магистрали Пскова расчищали от снега в ночь на 17 января 17.01.2024, 07:220 Эксперты назвали главную причину поломок машин в аномальные морозы
16.01.2024, 20:300 Приставы помогли забрать автомобиль у псковича за долги 16.01.2024, 19:500 Определен подрядчик по ремонту площади у аэропорта в Пскове 16.01.2024, 18:010 Движение транспорта затруднено на улице Труда в Пскове из-за ДТП 16.01.2024, 15:101 Подрядчики оперативно устраняют недостатки при уборке снега в Пскове - Александр Грацкий
16.01.2024, 14:460 На Октябрьском проспекте в Пскове водитель ВАЗа сбил женщину 16.01.2024, 11:113 Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 12% 16.01.2024, 10:451 Изменение дорожных знаков на перекрестке в центре Пскова связано с перераспределением потоков транспорта 15.01.2024, 22:000 Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлено на три года
15.01.2024, 21:510 Рейсовый автобус попал в ДТП в Новоржевском районе 15.01.2024, 21:031 Расположение знаков приоритета изменилось на одном из перекрёстков в Пскове 15.01.2024, 20:510 В Пскове перекроют часть улицы Вокзальной 15.01.2024, 16:140 Два человека пострадали при столкновении трех автомашин на Северном обходе Пскова. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.