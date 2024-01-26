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Водитель Renault признан виновным в перестроении, которое привело к ДТП на улице Юбилейной в Пскове

Водитель Renault Logan признан виновным в перестроении, которое привело к дорожно-транспортному происшествию на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по ороду Пскову, столкновение произошло 25 января в 10.40 вблизи дома 3 по улице Великорецкой.

Мужчина 1987 года рождения за рулем Renault Logan при перестроении не уступил дорогу кроссоверу Haval F7 под управлением мужчины 1978 года рождения. Автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет.

Добавим, что в соцсетях высказывалось предположение, что аварию спровоцировал водитель автобуса, следовавший из Корытово. «Видел лично. Аварию спровоцировал автобусник восьмерки. Видел же, что движение плотное и все равно валил. Запишут виноватым усталого таксиста на "Логане"», - сообщил один из читателей Telegram-канала «Псков. За рулём».

В ГИБДД Пскова данную информацию не подтвердили. Водитель Renault Logan признан виновным. Он двигался со стороны улицы Яна Райниса и при движении на Юбилейную не уступил дорогу. Составлен протокол по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ. В объяснении водитель упомянул, что двигался за автобусом, но свою вину не отрицал.