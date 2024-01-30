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ДТП при посадке пассажира в машину случилось на автобусной остановке в Пскове. ФОТО

На Октябрьском проспекте в Пскове произошло ДТП при посадке пассажира в легковой автомобиль на автобусной остановке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение случилось 29 января в 15.57 поблизости от дома 15 по Октябрьскому проспекту.

Мужчина 1961 года рождения на автомашине Kia Spectra совершил наезд на стоящий автомобиль Volkswagen Passat под управлением мужчины 1975 года рождения. Пострадавших нет, оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Водитель Volkswagen двигался в сторону железнодорожного вокзала и остановился у автобусной остановки «Летний сад» забрать пассажира. Успел пассажир сесть в автомашину или нет, в объяснении не сообщается.

Информации о привлечении к административной ответственности кого-либо из участников ДТП пока нет.