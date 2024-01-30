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В Пскове ищут водителя, сбившего ограждение на Кузнецком мосту

В Пскове ищут водителя автомобиля, сбившего ограждение на Кузнецком мосту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, 20 января в 9.00 у дома 47-а по улице Кузнецкой неустановленный водитель совершил наезд на препятствие и сбил ограждение на Кузнецком мосту.

Фотографии: ПЛН

Водитель с места ДТП скрылся. Личность водителя устанавливается.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации Пскова - начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, поврежденные элементы ограждения Кузнецкого моста будут восстановлены силами ГБУ «Псковавтодор» за счет контракта на содержание улично-дорожной сети. Сейчас для безопасности выставлено временное ограждение.

Когда виновник происшествия будет установлен, с него могут взыскать стоимость причиненного ущерба в судебном порядке.