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Женщина за рулем Lada Granta насмерть сбила пешехода в Порхове

Женщину 1967 года рождения сбил автомобиль Lada Granta в Порхове вечером 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия случилось около 19:55 на 2 километре дороги Порхов - Дно у дома № 52 на улице Старорусской в Порхове. Женщина за рулем автомобиля Lada Granta 1990 года рождения совершила наезд на местную жительницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате женщина скончалась до прибытия медиков. Проводится проверка. Женщина за рулем автомобиля находилась в трезвом состоянии. Транспортное средство изъято.