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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Названа предварительная причина ДТП с участием автомобиля ГИБДД в Пскове

21.02.2024 14:36|ПсковКомментариев: 1

По предварительной информации, служебный автомобиль ГИБДД попал в дорожно-транспортное происшествие на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове 21 февраля в связи с тем, что второй участник аварии попытался развернуться с крайней правой полосы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

ДТП произошло в 11.30 у дома №6. Столкнулись автомобили Toyota и патрульный автомобиль Госавтоинспекции. По предварительной информации, оба автомобиля двигались в попутном направлении, водитель Toyota не выбрал заблаговременно необходимую полосу движения и совершил попытку разворота с крайней правой полосы, в результате чего произошло столкновение.

Транспортные средства получили технические повреждения. По данному факту проводится проверка. Уточняются обстоятельства случившегося. За медицинской помощью никто пока не обращался. 

Теги: #ДТП #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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