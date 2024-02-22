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В Пскове женщина не уступила дорогу при выезде с второстепенной улицы на главную и устроила ДТП

В Пскове женщина не уступила дорогу при выезде с второстепенной улицы на главную и устроила ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по г. Пскову, столкновение произошло 21 февраля на улице Горького у дома №25.

Женщина 1990 года рождения за рулем Hyundai Solaris поворачивала с улицы Пароменской налево на улицу Максима Горького. Не уступила дорогу автомашине Volkswagen Passat под управлением женщины 1991 года рождения, она двигалась со встречного направления прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Водитель Hyundai привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков). Она оштрафована на 1000 рублей.