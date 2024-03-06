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Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке

Заслуженного врача-хирурга Анатолия Степанова насмерть сбил автомобиль в Пустошке 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника. Информацию о гибели мужчины подтвердили в региональном комитете по здравоохранению.

Трагедия произошла на Октябрьской улице.

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«В Пустошкинском районе хорошо знают и помнят династию врачей Степановых - Анатолий Александрович один из них. Заслуженный врач-хирург, с большим опытом работы много лет проработал в Пустошкинской районной больнице на должности заведующего хирургическим отделением. Заслуженно пользовался авторитетом и уважением среди коллег и пациентов. Всегда был верен своему профессиональному долгу - служить и помогать людям», – отметили в комитете.

Комитет по здравоохранению Псковской области скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Анатолием Степановым состоится в Пустошке в четверг 7 марта. В 12:00 - отпевание в храме.