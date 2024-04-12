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Юная пассажирка пострадала при столкновении двух автомобилей и трактора в Пскове

Пассажир пострадал при столкновении двух автомобилей и трактора в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 13 апреля в 11.48 на улице 128-й Стрелковой Дивизии у дома №6а.

Водитель Fiat Albea, мужчина 1947 года рождения, при перестроении совершил столкновение с «Газелью» под управлением мужчины 1981 года рождения, после чего Fiat столкнулся с трактором под управлением мужчины 1992 года рождения.

В столкновении пострадала девочка 2020 года рождения - пассажирка «Газели». Она находилась в детском кресле, ее осмотрели, госпитализировать не стали. Все водители трезвые.

Водитель «Газели» врезался в стену - бетонное ограждение.

Водитель Fiat оштрафован на 500 рублей по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ.