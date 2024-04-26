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Водитель мотоцикла Suzuki пострадал в результате ДТП в Себеже

Водитель мотоцикла пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Себеже 28 апреля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль и мотоцикл столкнулись в 14:50 на улице 7 ноября.

По предварительной информации, управляя автомашиной Hyundai Getz, женщина 1984 года рождения, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не уступила дорогу мотоциклу марки Suzuki под управлением мужчины 1995 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, не госпитализирован.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.