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В Псковском районе водитель Datsun сбила лося и оказалась в кювете

В Псковском районе водитель Datsun сбила лося и съехала в кювет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 4 мая около 21.55 на 297-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель Datsun, женщина 1990 года рождения при выбранной скорости движения совершила наезд на лося. После наезда съехала в правый по ходу движения кювет и наехала на дерево.

В результате ДТП пострадала сама водитель и несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения. Были госпитализированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы полиции, сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.