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Полиция ищет в Пскове очевидцев ДТП, в котором погиб подросток

Очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 21 февраля 2024 года около 19.30 у дома №13А на улице Инженерной в Пскове, ищет полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 18-летний уроженец города Острова, управляя автомобилем марки Mercedes Benz, двигался в направлении улицы Индустриальной и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, повлекшие смерь подростка. Для проведения всестороннего и объективного расследования случившегося полиция ищет свидетелей.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области: 8(8112)661649 либо по телефону: 8(8112)593063 или 89113804405.