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Пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля на переходе в Пскове

В Пскове на улице Коммунальной сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 7 мая в 10.30 у дома 15-б по улице Коммунальной, на перекрестке с улицей Народной.

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения на Mercedes Benz GLC 350 при проезде регулируемого перекрёстка, поворачивая налево, не уступил дорогу пешеходу. Женщина 1951 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшая госпитализирована в псковскую областную больницу. На момент ДТП выявлены гематома лобной области справа, травма правого плечевого сустава. Информация о телесных повреждениях уточняется.

Водитель трезвый.