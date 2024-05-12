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Пьяный водитель сбил двух подростков в Палкино. ФОТО

Пьяный водитель сбил двух подростков в Палкино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 12 мая в 18:40 на улица Заречная.

Мужчина 1964 года рождения, житель Палкинского района, управляя автомашиной ВАЗ-21213 совершил наезд на двух пешеходов.

Пострадали подростки 2007 и 2008 годов рождения, получили телесные повреждения.

Водитель с места ДТП скрылся, позже установлен. Управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения