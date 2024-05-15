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Значительный рост ДТП с погибшими отмечен в Псковской области

Значительный рост количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими отмечен в Псковской области за первые четыре месяца 2024 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Статистика за четыре месяца показывает, что в целом по региону количество ДТП, в которых пострадали люди, увеличилось на 25,5% с 149 случаев до 187. В данных ДТП ранения получили 253 человека, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (230). К сожалению, отмечен значительный рост количества погибших. За четыре месяца на дорогах области погибли 29 человек, в прошлом году — 18», - рассказал Сергей Иванчук.

Гость студии отметил, что основное количество смертельных ДТП пришлось на февраль. Высокая аварийность была связана с изменением погодных условий, резкими перепадами температуры.