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Аварийность увеличилась на дорогах двух районов Псковской области

Аварийность в Псковской области увеличилась на дорогах Пушкиногорского и Великолукского районов. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В текущем году рост дорожно-транспортных происшествий отмечен в Пушкиногорском районе, что связано с федеральной трассой, проходящей по району, а также Великолукский район, там рост ДТП отмечен на региональной дороге», - сказал Сергей Иванчук.

Гость студии отметил, что Госавтоинспекция предпринимает меры для снижения аварийности на участках, где часто происходят ДТП, и год из года «предочаговые места» не повторяются.