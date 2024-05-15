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ДТП по вине пьяных водителей в Псковской области участились на 37%

Дорожно-транспортные происшествия, которые произошли по вине пьяных водителей в Псковской области, за четыре месяца 2024 года участились на 37,5%. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В текущем периоде произошло 22 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост этих происшествий на 37,5%. При этом количество погибших в таких ДТП в сравнении с прошлым годом снизилось на 14%», - сказал Сергей Иванчук.

Гость студии отметил, что в целом факты нетрезвого вождения в Псковской области стал выявлять реже. За четыре месяца 2024 года зафиксировано 469 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, за аналогичный период прошлого года — 511 (сокращение на 8,2%).