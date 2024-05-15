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Водитель «Газели» погиб на федеральной трассе в Пушкиногорском районе

Водитель «Газели» погиб на федеральной трассе в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 17 мая в 13.55 на 393-м километре дороги Санкт -Петербург- Невель

По предварительной информации, водитель «Газель Некст», мужчина 1967 года рождения, двигаясь в направлении Опочки, на прямом участке автодороги совершил съезд в левый придорожный кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. Водитель погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В тот же день еще одно ДТП с пострадавшими произошло в 17.20 на 10-м километре дороги Заполье-Гдов в Плюсском районе. По предварительной информации, мужчина 1986 года рождения управляя грузовым фургоном, на закругленном участке автодороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Нива» 21214 под управлением мужчины 1986 года рождения. Пострадали три человека: водитель грузового автомобиля, в «Ниве» водитель и пассажир 1979 года рождения. Госпитализирован один из них – водитель «Нивы».