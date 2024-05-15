АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный мотоциклист при развороте врезался в ВАЗ на трассе Псков – Гдов

Пьяный мотоциклист при развороте врезался в ВАЗ на трассе Псков – Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 18 мая около 19.15 на 43-м километре дороги Псков-Гдов-Сланцы в Псковском районе.

По предварительной информации, водитель мотоцикла мужчина 1999 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения выполнял разворот с обочины. Совершил столкновение с ВА3-21110 под управлением мужчины 1986 года рождения. Пострадал водитель мотоцикла, не госпитализирован.

18 мая около 11.00 в деревне Песок Печорского района женщина 1984 года рождения не справилась с управлением квадроцикла «CF Moto 500». Произошло опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель, не госпитализирована.

17 мая в поселке Красногородск водитель легкового автомобиля столкнулся с мопедом. Это произошло в 13.20 у дома 34 на улице Набережная. Водитель Renault Symbol, мужчина 2002 года рождения на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущества в движении мопеду «Мотолэнд» под управлением мужчины 1991 года рождения. Пострадали водитель мопеда и пассажир 1981 года рождения. Не госпитализированы.