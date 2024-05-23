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В Пскове водитель Kia сбил ребенка на самокате

В Пскове водитель автомашины сбил ребенка на самокате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 24 мая около 22.25 у дома №12 на улице Конной.

Водитель Kia, мужчина 1994 года рождения, совершил наезд на электросамокат под управлением девочки 2010 года рождения. Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, предварительно не спешившись.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила ушибы и ссадины. Не госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.