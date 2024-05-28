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Девочка в возрасте менее месяца пострадала в ДТП в Пскове

Девочка в возрасте менее месяца пострадала в ДТП в Пскове на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, 27 мая в 12.32 на перекрестке улиц Коммунальной и Народной произошло столкновение двух автомашин.

Женщина 2001 года рождения, управляя автомашиной Ford Focus, поехала на красный сигнал светофора. Произошло столкновение с Renault Duster под управлением водителя 1949 года рождения. Он поворачивал налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Пострадала пассажирка Ford 2024 года рождения. Девочке еще нет месяца. Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу. Позднее в травмпункт обратился водитель Renault, не госпитализирован.