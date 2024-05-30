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Один человек травмирован и две автомашины повреждены в столкновении с лосем в Псковском районе. ФОТО

Один человек травмирован и две автомашины повреждены в столкновении с лосем в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, ДТП произошло 31 мая в 00.45 на 305-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель Ford Kuga, гражданин Белоруссии 1972 года рождения совершил наезд на лося, который перебегал проезжую часть. После автомашину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Skoda Rapid под управлением женщины 1997 года рождения. Skoda вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель Ford. Он получил ссадины верхних конечностей. Не госпитализирован.

Лось погиб.

Всего с начала сезона на территории Псковского района произошло 16 столкновений с дикими животными. В двух происшествиях пострадали люди.

Рекомендации управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области при встрече с дикими животными:

Конструктивная особенность лося — длинные ноги и тяжелое туловище с головой, увенчанной мощными рогами — делает его особенно опасным для пассажиров и водителя. При аварии с участием этого животного люди в салоне автомобиля фактически беззащитны: все технологические барьеры автомобиля находятся ниже тела лося, поэтому при столкновении 600-килограммовая туша летит прямиком в салон.

Что же делать, когда вы увидели лося на дороге? Ни в коем случае нельзя пользоваться клаксоном и дополнительными световыми приборами: есть шанс, что животное спокойно пересечет магистраль и отправится по своим делам, даже не обратив на вас внимание. Если лось стоит на обочине, то надо постараться объехать его стороной: будьте аккуратны, совершайте маневр на небольшой скорости, при этом необходимо иметь возможность резко ускориться. Если животное расценит автомобиль, как опасность или как конкурента, то рогатый может решиться на атаку.

Точной инструкции, позволяющей избежать конфликта с «сохатым», нет и никогда не будет. Лось — дикое животное, нрав которого не позволяет точно спрогнозировать его поведение даже профессионалу. Будьте аккуратны, внимательны и сосредоточены, не пропускайте дорожные знаки «Дикие животные», которые информируют о большой популяции лосей и старайтесь отводить на поездку светлые часы — ночью лоси активнее выходят на дорогу.