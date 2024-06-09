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В Пскове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия

В Пскове водитель сбил пешехода, переходившего перекресток на разрешающий сигнал светофора, и уехал с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 8 июня в 01.08 на улице Юбилейной вблизи дома 70 по Рижскому проспекту.

На фото: место наезда

Водитель автомашины проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и наехал на пешехода. Юноша 2005 года рождения переходил дорогу на разрешающий сигнал. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель с места происшествия скрылся. 8 июня в 13.00 установлен. Это мужчина 2001 года рождения, он управлял автомашиной Ford Mondeo. Обнаружен полицейскими в состоянии алкогольного опьянения. Утверждает, что в момент ДТП был трезвый и алкоголь употреблял после происшествия.

Ожидается возбуждение уголовного дела в связи с тяжелыми травмами пострадавшего.