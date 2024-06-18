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Автомобильная пробка образовалась на улице Поземского в Пскове из-за ДТП

Автомобильная пробка образовалась на улице Леона Поземского в Пскове утром 18 июня из-за дорожно-транспортного происшествия, занята правая полоса при движении в центр, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Два автомобиля не разъехались на перекрёстке улиц Леона Поземского и Набат в 7:55. По словам участников дорожной аварии, ВАЗ-2112 двигался из центра, в итоге его занесло и транспортное средство вылетело на встречную полосу, где столкнулось с Lada Priora. Сбита стойка дорожного знака.

Оба автомобиля получили сильные технические повреждения. ВАЗ-2112 уже увезли на эвакуаторе.

Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.