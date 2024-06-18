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Водитель мопеда получил травмы при столкновении с автомобилем в Великих Луках

Водитель мопеда получил травмы при столкновении с автомобилем в Великих Луках вечером 18 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло около 20.05 у дома №24 по улице Яна Арно.

Водитель Ford Focus, великолучанка 1977 года рождения, при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству и совершила столкновение с мопедом Alpha без госномеров. Управлявший мопедом мужчина 1962 года рождения получил ушибы, не госпитализирован.

Проводится проверка по факту происшествия.