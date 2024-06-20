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Мужчина на седане и женщина на внедорожнике в Пскове получили травмы в результате ДТП

Автомобили Volkswagen Polo и УАЗ Patriot столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 23 июня в 7.50 у дома №55.

Мужчина 1985 года рождения на автомашине Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной УАЗ Patriot под управлением женщины 1977 года рождения.

Водитель Volkswagen госпитализирован. По предварительной информации, в результате ДТП получил открытый внутрисоставной перелом коленного сустава, закрытый перелом бедра.

У женщины из УАЗа ссадина лобной области, ушиб грудной клетки, мягких тканей головы. Водитель была трезвая. Водителю Volkswagen назначили исследование крови. Объяснения произошедшего пока нет.

Информация о травмах уточняется. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела.