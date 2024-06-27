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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Под Псковом насмерть сбит пешеход. ФОТО

27.06.2024 19:08|ПсковКомментариев: 0

Под Псковом насмерть сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, 26 июня в 23.30 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода по адресу: Псковский район, 2 км. местной автодороги «Криушино-Щиглицы».

Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода 1989 года рождения, который находился на проезжей части вне населенного пункта. ДТП произошло поблизости от деревни Щиглицы. Пострадавший скончался на месте.

 

Личность водителя позже была установлена. Это мужчина 1962 года рождения, управлял автомашиной Газель 270700.

«На месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по псковскому району. Водитель был установлен ночью 27 июня. Опрошен. Проводится проверка», - добавили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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