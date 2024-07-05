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Один человек погиб и шестеро пострадали в результате тройного ДТП на выезде из Пскова

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате тройного ДТП на трассе Псков - Гдов 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Установлено, что 4 июля около 19:40 на 3 км дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье на территории Псковского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Петербурженка 1977 года рождения, управляя автомобилем Volvo, не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося ТС и совершила столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением мурманчанина 1993 года рождения. Lada Granta находилась на перекрестке для поворота налево. От удара автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где транспортное средство столкнулось с встречным авто УАЗ «Хантер» под управлением псковича 1940 года рождения.

Все водители трезвы.

В результате ДТП пассажирка Lada Granta 1994 года рождения скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализировано шесть человек – водитель Volvo, водитель и три пассажира Lada Granta, среди них 4-летний ребенок; пассажир УАЗ «Хантер».

Транспортные средства были изъяты. По данному факту проводится проверка.