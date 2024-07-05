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«Газель» столкнулась с автомобилем рядом с Домом офицеров в Пскове

«Газель» столкнулась с легковым автомобилем на улице Юбилейной в Пскове 10 июля. Об этом сообщает очевидец в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»

Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с остановкой общественного транспорта «Дом офицеров». Занята правая полоса для движения в сторону Рижского проспекта.

Автомобили получили незначительные технические повреждения. Сотрудников Госавтоинспекции на момент сообщения о ДТП на месте не было.