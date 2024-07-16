Сразу два ДТП затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Временное прекращение движения транспорта введут с 22 июля по 18 августа по участкам улиц Конной и Киселева в Пскове

Движение транспорта запретят на участке дороги на улице Лагерной в Пскове с 8 по 26 июля

Дорога на улице Розы Люксембург в Пскове и все выезды с прилегающих дворов будут перекрыты 27 и 28 июня

Движение транспорта прекратят на участке автодороги Быстроникольское – Черская с 8 по 21 июля