Сразу два ДТП затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Два дорожно-транспортных происшествия затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: pskov.camera
Автомобиль Ford столкнулся с легковым автомобилем при движении с моста на улице Индустриальной.
Транспортные средства получили технические повреждения.
Второе ДТП произошло перед перекрестком при движении с улицы Инженерной. «Жигули» и Lada Vesta получили технические повреждения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.