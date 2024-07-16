←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 16.07.2024 14:430 Велосипедист из службы доставки столкнулся с автомобилем в Пскове 19.07.2024 18:040 Сразу два ДТП затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 18.07.2024 21:550 В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль 18.07.2024 14:100 «Камаз», легковой автомобиль и фургон столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 18.07.2024 13:240 Свыше 60 ДТП с участием детей зарегистрировали за полгода на псковских дорогах 17.07.2024 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сразу два ДТП затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

19.07.2024 18:04|ПсковКомментариев: 0

Два дорожно-транспортных происшествия затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: pskov.camera

Автомобиль Ford столкнулся с легковым автомобилем при движении с моста на улице Индустриальной.

Транспортные средства получили технические повреждения. 

Второе ДТП произошло перед перекрестком при движении с улицы Инженерной. «Жигули» и Lada Vesta получили технические повреждения. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 654 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.07.2024, 18:040 Сразу два ДТП затрудняют движение на кольцевом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 19.07.2024, 16:540 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове ограничат до конца июля 19.07.2024, 15:350 «На пятой передаче»: Баланс между безопасностью и удобством передвижения на примере «лежачих полицейских» на Юбилейной. ВИДЕО 19.07.2024, 15:100 39 водителей СИМ привлекли к ответственности в Пскове с начала сезона
19.07.2024, 14:240 Псковичи чаще берут автокредиты на отечественные машины – ВТБ 19.07.2024, 13:550 Перекресток с круговым движением будут проектировать вблизи псковского парка «Волшебная гора» 19.07.2024, 13:290 «Выход горбатого». Пять вопросов о «лежачих полицейских» на дамбе 19.07.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»
19.07.2024, 09:500 Зарегистрировать автомобиль и проверить наличие штрафов можно онлайн 18.07.2024, 22:313 Опубликовано видео смертельной аварии в Ленобласти глазами машиниста «Ласточки» 18.07.2024, 21:550 В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль 18.07.2024, 19:140 Капитальный ремонт моста через реку Череха в Псковском районе ведется с опережением сроков
18.07.2024, 16:490 Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа 18.07.2024, 16:110 Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах 18.07.2024, 15:590 Великолучанину ограничили свободу за поддельное водительское удостоверение 18.07.2024, 14:520 Обновленный участок улицы Юбилейной в Пскове открыли для транспорта
18.07.2024, 14:480 «Беседка»: Безопасный летний отдых юных псковичей. ВИДЕО 18.07.2024, 14:434 Установка «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в Пскове затрудняет движение 18.07.2024, 14:200 За полгода в Псковской области выявили 426 нарушений при перевозке детей 18.07.2024, 14:100 «Камаз», легковой автомобиль и фургон столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
18.07.2024, 13:240 Свыше 60 ДТП с участием детей зарегистрировали за полгода на псковских дорогах 18.07.2024, 12:515 Владимир Папорт: Мы вынуждены снижать скоростной режим на улице Юбилейной 18.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о безопасном летнем отдыхе юных псковичей 18.07.2024, 10:371 Установку искусственных неровностей начали на улице Юбилейной в Пскове
17.07.2024, 21:090 Более 15 километров дороги Толкачево – Себеж – Заситино приводят к нормативу по дорожному нацпроекту 17.07.2024, 18:400 Юные псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе стихов и песен о светофоре 17.07.2024, 17:120 Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти 17.07.2024, 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы
17.07.2024, 16:080 Поезд «Ласточка» Петербург - Псков столкнулся с автомобилем в Ленобласти 17.07.2024, 14:591 Велосипедиста с пассажиром сбил водитель автомобиля в Пскове 17.07.2024, 10:180 Сломавшийся автомобиль Chery затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 16.07.2024, 23:030 «Дорстройсервис» займется ремонтом улицы Некрасова в Пскове
16.07.2024, 22:111 Стали известны подробности опрокидывания автомашины из-за лося в Пскове 16.07.2024, 20:200 Безопасность на псковских дорогах за первое полугодие стала темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 16.07.2024, 18:560 Схема движения автобусов из Овсище изменится из-за ремонта дороги на улице Юбилейной в Пскове 16.07.2024, 17:481 Электросамокатов в Пскове стало меньше, заявили в Госавтоинспекции
16.07.2024, 17:360 Основные причины аварий в Псковской области назвали в Госавтоинспекции 16.07.2024, 15:130 За полгода в результате ДТП в Псковской области погибли 46 человек 16.07.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о безопасности на псковских дорогах 16.07.2024, 14:430 Велосипедист из службы доставки столкнулся с автомобилем в Пскове
16.07.2024, 13:310 Онлайн-брифинг «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия» состоится в пресс-центре ПЛН 16.07.2024, 10:180 10 человек тушили горящий автобус Mercedes в Великих Луках 16.07.2024, 09:450 Житель Палкинского района опрокинул автомобиль в кювет и получил наказание 15.07.2024, 21:000 Псковские полицейские научили детей прокладывать безопасный путь по городским улицам
15.07.2024, 19:580 Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках 15.07.2024, 18:301 В Пскове проведут ремонт тротуаров и автобусных остановок возле парка «Волшебная гора» 15.07.2024, 17:540 Более 25 правонарушений выявили во время профилактического рейда в Великих Луках 15.07.2024, 17:110 Кондуктор в Псковской области ушибла позвоночник из-за резкого торможения автобуса
15.07.2024, 16:360 Полицейские остановили в Пыталово пьяного водителя мопеда 15.07.2024, 16:020 Полив и подсыпку дорог Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 15.07.2024, 14:060 Опрокинувшийся под Псковом водитель ВАЗ-2110 отказался от проверки на алкоголь 15.07.2024, 13:060 Стали известны подробности смертельного ДТП в Локнянском округе
15.07.2024, 11:380 Появившийся на дороге лось спровоцировал аварию с пострадавшим в Пскове 15.07.2024, 11:260 Три автомобиля горели в Псковской области за выходные. ФОТО 14.07.2024, 21:410 Водитель и пассажир ВАЗа погибли в результате столкновения с Chevrolet в Локнянском округе 14.07.2024, 16:060 Водитель ВАЗа пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе
13.07.2024, 16:200 Россиянам назвали способы сэкономить летом на бензине 13.07.2024, 10:400 Новое основание для лишения водительских прав вводят в России 12.07.2024, 19:502 Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Юбилейной в Пскове с 15 июля 12.07.2024, 18:490 Пять километров дороги в Палкинском районе ввели в эксплуатацию на два месяца раньше
12.07.2024, 18:214 В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения 12.07.2024, 17:270 Ограничение движения на проспекте Энтузиастов в Пскове введут до 15 августа 12.07.2024, 16:560 Автомобиль вылетел в кювет в Островском районе 12.07.2024, 16:280 Великолукские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня
12.07.2024, 15:290 Hyundai и Renault не разъехались на Завеличье 12.07.2024, 12:170 Коммунальные службы Великих Лук из-за ливня перешли в режим повышенной готовности 12.07.2024, 11:420 Водитель Skoda сломал ключицу в результате ДТП в Великолукском районе 12.07.2024, 11:260 Автомобиль Toyota оказался в кювете в Опочецком округе, пострадала пассажирка
12.07.2024, 10:060 Возобновлено движение автобуса №2 по улице Розы Люксембург в Пскове 12.07.2024, 09:480 Автомобиль Renault Logan сгорел в псковской деревне Ваулино 12.07.2024, 07:400 В России могут ввести наказание за скрученный пробег автомобиля 11.07.2024, 21:401 Рейды для выявления нарушений ПДД самокатчиками пройдут в Псковской области
11.07.2024, 21:000 Две новые единицы дорожной техники прибыли в Локнянский округ 11.07.2024, 19:230 В Великих Луках на улице Рижской начались работы по замене дорожного покрытия 11.07.2024, 18:390 Дороги в Псковской области ремонтируют по новым технологиям 11.07.2024, 15:460 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Максима Горького в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.