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В Стругокрасненском районе водитель мопеда сбил пешехода

В Стругокрасненском районе водитель мопеда сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 23 июля около 15.00 на 13-м километре дороги Новоселье-Моложане.

По предварительной информации, неустановленный водитель мопеда «Альфа» совершил наезд на пешехода - мужчину 1981 года рождения, который двигался по обочине дороги, после чего скрылся с места ДТП.

Пешеход пострадал, госпитализирован в медицинское учреждение. Выясняются обстоятельства произошедшего.