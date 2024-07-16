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Женщину сбил водитель Niva в Порхове

В Порхове 24 июля сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло около 14.40 на 1-м километре дороги Порхов - Успенье.

Водитель Niva Chevrolet, мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на пешехода, женщину 1973 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход пострадала, не госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.