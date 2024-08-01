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Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Великих Луках

Пассажирка мотоцикла погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в проезде Мичурина в городе Великие Луки 1 августа около 23.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель мотоцикла, мужчина 1988 года рождения, управляя транспортным средством без мотошлема и перевозя пассажирку без шлема, выехал на правую обочину, после чего потерял контроль над управлением мотоциклом и совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением женщины 1978 года рождения, двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП пассажирка мотоцикла погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель мотоцикла пострадал. Его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.