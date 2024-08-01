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Велосипедист сломал челюсть в результате ДТП на улице Советской Армии в Пскове

Невнимательность велосипедиста послужила причиной дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Советской Армии в Пскове вблизи муниципального предприятия «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

При движении по улице Советской Армии водитель Opel повернула на въезд к «Горводоканалу», включив поворотник. Движущийся позади мужчина 2001 года рождения, велосипедист, не заметил поворотника и, не сбавляя скорость, продолжил движение прямо за автомобилем. В результате невнимательности мужчины водитель совершила боковой наезд на велосипедиста.

На место оперативно прибыли бригада медиков, спасатели, сотрудники Госавтоинспекции.

Мужчина госпитализирован с переломом челюсти. Его жизни ничто не угрожает.