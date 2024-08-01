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Велосипедистка пострадала при столкновении с «ГАЗелью» в Пскове

Велосипедистка пострадала в результате столкновения с автомобилем «ГАЗель» у дома №29 на улице Металлистов в Пскове 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 11.15 велосипедистка 1981 года рождения, двигаясь по тротуару, столкнулась с автомобилем «ГАЗель» под управлением мужчины 1992 года рождения, который выезжал с прилегающей территории.

В результате ДТП водитель велосипеда пострадала, не госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.