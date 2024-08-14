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Дедовичанка за рулем Chevrolet Lanos съехала в кювет и погибла

Дедовичанка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 21 августа около 16:00 на 11-м километре дороги Пожеревицы - Вышегород на территории Дедовичского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель Chevrolet Lanos, женщина 1984 года рождения, не справилась с управлением и съехала в кювет, автомобиль перевернулся. В результате женщина скончалась на месте ДТП, пассажир 1990 года рождения госпитализирован с множественными ушибами.

Автомобиль был изъят. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных служб. Проводится проверка.