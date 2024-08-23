АвтоМир / Происшествия / ДТП

Установление обстоятельств смертельного ДТП в Дедовичском районе контролирует прокуратура

Прокуратура Псковской области контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе областной прокуратуры.

На автодороге Дубровка - Дедовичи 26 августа произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Mazda Tribute. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир ВАЗа и водитель Mazda Tribute получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.